Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Президент UFC Уайт высказался о бое Джейк Пол — Андерсон Силва

Президент UFC Уайт высказался о бое Джейк Пол — Андерсон Силва
Комментарии

Президент UFC Дана Уайт поделился мыслями о поединке между видеоблогером Джейком Полом, увлекающимся боксом, и бывшим чемпионом UFC в среднем весе (до 84 кг) бразильским ветераном Андерсоном Силвой. Бой должен состояться в ночь с 29 на 30 октября мск.

«Мне плевать на Джейка Пола, но если он действительно будет драться с Андерсоном Силвой, если это правда, то время действительно пришло. Будет настоящая борьба, независимо от того, сколько лет Андерсону. Да, это будет настоящий бой. И вообще, хватит меня спрашивать о Поле. Как я сказал, мне плевать на него. Больше о нём я говорить не хочу», — приводит слова Уайта BoxingScene.

Джейк Пол опубликовал видео со своей тренировки по боксу:

От боя Чимаева с Диазом выиграет только Дана Уайт. Боссу UFC плевать, кто из них победит От боя Чимаева с Диазом выиграет только Дана Уайт. Боссу UFC плевать, кто из них победит
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022