Президент UFC Уайт высказался о бое Джейк Пол — Андерсон Силва
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Президент UFC Дана Уайт поделился мыслями о поединке между видеоблогером Джейком Полом, увлекающимся боксом, и бывшим чемпионом UFC в среднем весе (до 84 кг) бразильским ветераном Андерсоном Силвой. Бой должен состояться в ночь с 29 на 30 октября мск.
«Мне плевать на Джейка Пола, но если он действительно будет драться с Андерсоном Силвой, если это правда, то время действительно пришло. Будет настоящая борьба, независимо от того, сколько лет Андерсону. Да, это будет настоящий бой. И вообще, хватит меня спрашивать о Поле. Как я сказал, мне плевать на него. Больше о нём я говорить не хочу», — приводит слова Уайта BoxingScene.
Джейк Пол опубликовал видео со своей тренировки по боксу:
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