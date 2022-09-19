Фото: Жозе Альдо во второй раз стал отцом

Двукратный чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) 36-летний бразилец Жозе Альдо во второй раз стал отцом. Об этом спортсмен сообщил в социальных сетях.
«Я счастлив! Мой сын!» – написал боец.
Фото: из личного архива Жозе Альдо
Жозе и его супруга Вивиан Перейра также воспитывают дочку Йоанну, родившуюся в 2012 году.
Ранее стало известно, что бразилец досрочно расторг контракт с UFC ради завершения карьеры. Альдо дебютировал в сильнейшей организации мира на турнире UFC 129 в апреле 2011 года, будучи чемпионом полулёгкого веса, и за последующие три года провёл семь защит титула кряду.
Всего же в UFC бразилец выступил 20 раз. В своём последнем бою на турнире UFC 278 в августе Жозе уступил единогласным решением судей грузинскому бойцу легчайшего веса (до 61 кг) Мерабу Двалишвили.
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