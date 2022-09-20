Андре Уорд оценил шансы Деонтея Уайлдера в бою с Александром Усиком

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях и член Зала славы американец Андре Уорд высказался о потенциальном титульном поединке в супертяжёлом весе между соотечественником Деонтеем Уайлдером (42-2-1, 41 KO) и украинцем Александром Усиком (20-0, 13 KO).

Уорд отреагировал в социальных сетях на заявление британского промоутера Эдди Хирна, согласно которому Уайлдер не выиграет у Усика ни одного раунда, однако это не отменяет шансов американца из-за нокаутирующего удара.

«Да, правильно! Эта правая рука в какой-то момент попадёт. Но Уайлдер будет выигрывать раунды», – написал американец.

Ранее о возможном бое Усика и Уайлдера высказался бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях Рой Джонс-младший.