Андре Уорд оценил шансы Деонтея Уайлдера в бою с Александром Усиком
Поделиться
Экс-чемпион мира в двух весовых категориях и член Зала славы американец Андре Уорд высказался о потенциальном титульном поединке в супертяжёлом весе между соотечественником Деонтеем Уайлдером (42-2-1, 41 KO) и украинцем Александром Усиком (20-0, 13 KO).
Уорд отреагировал в социальных сетях на заявление британского промоутера Эдди Хирна, согласно которому Уайлдер не выиграет у Усика ни одного раунда, однако это не отменяет шансов американца из-за нокаутирующего удара.
«Да, правильно! Эта правая рука в какой-то момент попадёт. Но Уайлдер будет выигрывать раунды», – написал американец.
Ранее о возможном бое Усика и Уайлдера высказался бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях Рой Джонс-младший.
Новость по темеРой Джонс высказался о возможном бое Усика и Уайлдера
Комментарии
- 20 сентября 2022
-
18:43
-
18:32
-
18:26
-
18:05
-
17:49
-
16:35
-
15:35
-
14:31
-
13:39
-
12:10
-
11:57
-
10:51
-
09:38
-
08:18
-
03:55
-
00:55
-
00:37
- 19 сентября 2022
-
23:50
-
23:31
-
23:11
-
22:40
-
22:17
-
21:59
-
21:58
-
20:44
-
20:05
-
20:04
-
19:35
-
19:04
-
18:22
-
18:03
-
17:52
-
17:21
-
16:54
-
15:55
Партнерский контент