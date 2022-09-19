Рой Джонс высказался о возможном бое Усика и Уайлдера

Бывший лидер рейтинга pound-for-pound и экс-чемпион мира в четырёх весовых категориях, легендарный американец Рой Джонс отреагировал на возможную организацию титульного поединка между Александром Усиком (20-0, 13 KO) и Деонтеем Уайлдером (42-2-1, 41 KO).

Напомним, ранее менеджер украинца Эгис Климас заявил, что их команда заинтересована в поединке с Бронзовым бомбардировщиком.

«Великолепный бой. Мне нравится. Тяжело предсказать победителя, потому что Уайлдер может попасть, хотя Усик отлично уклоняется. Посмотрим. Это чертовски хороший бой.

Уайлдер должен нокаутировать Руиса, потому что тот ниже, чем он, но Усик – это иная задача. Хотя бой с Руисом — тоже отличная идея. Если Энди зайдёт дальше третьего раунда, то у него появится шанс», – сказал Джонс в интервью YouTube-каналу Pro Boxing Fans.