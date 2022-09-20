Украинский экс-чемпион Гвоздик назвал причину своего возвращения

Экс-чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) украинец Александр Гвоздик (17-1, 14 KO), ранее сообщивший о возвращении на профессиональный ринг, высказался о причинах решения.

«Я тренируюсь один-два раза в день, спаррингую с [Хильберто] Рамиресом. Хотя не могу сказать, что провожу полноценную подготовку, потому что пока нет ни даты, ни соперника.

Изначально я рассчитывал выступить в конце октября. В принципе, это возможно, но, учитывая опыт, я в это не верю. Будем надеяться на ноябрь. С противником также неясно, хотелось бы провести промежуточный бой, чтобы понять, хорошая ли это идея, я стараюсь оставаться реалистом.

Мотивация возвращения на ринг? На первом месте – деньги, но очень глубоко в моей голове есть мысль, что я ещё что-то могу в боксе», – приводит слова бойца Luckypunch.net.