Промоутер Канело и Бивола не исключил реванш в весе мексиканца

Британский промоутер Эдди Хирн, ответственный за организацию последних боёв обладателя титула WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрия Бивола и абсолютного чемпиона во втором среднем весе (до 76,2 кг) Сауля Альвареса, не исключает, что реванш может состояться в дивизионе мексиканца.
«Цель – Дмитрий Бивол. Очевидно, Канело хочет отомстить за поражение, однако Биволу предстоит очень непростой бой против Рамиреса 5 ноября. И мы должны убедиться в том, что он справится.
Не думаю, что Канело рассматривает полутяжёлый вес как дивизион, куда ему обязательно нужно возвращаться. Не нужно исключать возможности того, что Бивол спустится во второй средний вес и сразится за звание абсолютного чемпиона, ведь он хочет этого», – сказал Хирн в интервью Matchroom Boxing.
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