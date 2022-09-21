Йоэль Ромеро: мои цели те же — стать чемпионом Bellator в двух дивизионах

Бывший претендент на титул UFC в среднем весе (до 84 кг), а ныне боец Bellator, кубинский ветеран Йоэль Ромеро заявил, что по-прежнему рассчитывает на завоевание титулов в новой организации, несмотря на отмеченное в апреле 45-летие.

«Мои цели всё те же – стать чемпионом Bellator в двух дивизионах. В предстоящем бою я сражусь в рамках полутяжёлого веса, а после спущусь в средний вес. Приложить немного больше усилий, не так много есть и вернуться в свой старый дивизион», – приводит слова бойца MMAJunkie.

Напомним, уже на этих выходных на турнире Bellator 285, который состоится в Дублине (Ирландия), Ромеро проведёт поединок с голландским ветераном Мелвином Манхуфом. Возглавит шоу противостояние американского экс-чемпиона Бенсона Хендерсона и ирландца Питера Куилли.