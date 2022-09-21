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Рамирес: Бивол — не самый большой вызов в моей карьере. Я стану двойным чемпионом

Рамирес: Бивол — не самый большой вызов в моей карьере. Я стану двойным чемпионом
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Экс-чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Хильберто Рамирес высказался по поводу боя с чемпионом мира по версии WBA в полутяжёлом весе Дмитрием Биволом, который состоится 5 ноября в Абу-Даби.

«Я думаю, что это не самый большой вызов в моей карьере. Я уже давно дерусь с лучшими бойцами, но в конце концов, это хороший вызов. Это то, чего я хочу. Я хочу пояс. Это здорово для меня и здорово для бокса, что у нас будет такой топовый бой и что люди будут ждать его с нетерпением.

Мне нравится всё это, потому что я человек вызова. Я очень хочу получить титул, стать двукратным чемпионом мира. И я его получу. Это точно. Победа над Биволом значит для меня все, потому что она доказывает, что я могу достичь всего, что угодно. Это тот вызов, который я искал всю свою жизнь, ведь теперь я могу воплотить все свои мечты в реальность», — приводит слова Рамиреса BoxingScene.

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