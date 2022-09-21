«Бьёт из-под жопы». Емельяненко объяснил, почему не считает Дацика опасным соперником

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал, почему не считает соотечественника, Вячеслава Дацика, серьёзным соперником.



«В чём опасность Дацика? Ни в чём абсолютно. Руки у него висят, бьёт из-под жопы, скорости нет, стоит на прямой подошве, не двигается ни назад, ни вперёд. Абсолютно никакой опасности. Ещё накусал пару килограмм лишних, которые будут ему мешать. Функционала нет, выносливости нет, подготовка к бою неправильная – в среднегорье-высокогорье нужно ехать за два месяца до турнира, проводить три недели в горах, потом спускаться на равнину, неделю восстанавливаться — и потихонечку начинать скоростную работу. Я сначала думал затянуть бой, показать, что это [будет] не случайная победа. Сейчас не буду строить планов – как будет развиваться бой, так и буду бить Дацика», – сказал Емельяненко на пресс-конференции.