Президент UFC высказался о решении Жозе Альдо завершить карьеру

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал решение бразильского бойца смешанных единоборств Жозе Альдо завершить карьеру.
«Мы любим его. UFC всегда будет его домом. Я сказал ему: «Если тебе что-то понадобится или ты захочешь прийти на турнир, тебя примут здесь как дома». Это парень, который, начиная с WEC и заканчивая UFC, помогал развивать спорт, этот бренд и Бразилию. Поэтому мы любим его и всегда будем ценить. У него прекрасная жизнь, он сделал много замечательных вещей и заработал деньги. Я счастлив за него и его семью», — приводит слова Уайта MMAJunkie.
Напомним, бразилец досрочно расторг контракт с UFC, чтобы завершить карьеру. Альдо дебютировал в сильнейшей организации мира на турнире UFC 129 в апреле 2011 года, будучи чемпионом полулёгкого веса, и за последующие три года провёл семь защит титула кряду.
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