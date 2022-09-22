Промоутер Фьюри рассказал, как распределятся гонорары за бой с Джошуа

Фрэнк Уоррен, промоутер действующего чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри высказался по поводу возможного боя британца с Энтони Джошуа.
«Нет. Контракт ещё не подписан. Мы ждём, когда они вернутся к нам. Но я не вижу причин, по которым контракт нельзя было бы подписать. Главная суть переговоров — распределение гонораров, которые согласованы — 60/40. Есть пункт о матче-реванше, который согласован — 50/50. Большая проблема заключалась в том, когда состоится бой, это декабрь. Чтобы успокоить всех, мы даже сказали, что они могут быть вовлечены во все контракты на трансляции, спонсорство и всё такое, чтобы они могли видеть, что всё идёт честно», — приводит слова Уоррена talkSPORT.
Напомним, Джошуа в своём последнем бою проиграл украинцу Александру Усику.
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