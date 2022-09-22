Физиев: у Адесаньи больше шансов на победу в бою с Перейрой

Киргизский боец UFC Рафаэль Физиев дал прогноз на предстоящий поединок между Исраэлем Адесаньей и Алексом Перейрой.
«Это просто невероятный поединок. Но я думаю, у Адесаньи больше шансов на победу. Сколько у Перейры боёв по MMA? Совсем немного. Адесанья понимает этот спорт гораздо лучше. И если мы посмотрим их схватку по кикбоксингу – Адесанья выигрывал по очкам, пока Перейра не зацепил его одним ударом.
Но в MMA из-за преимущества в опыте он будет чувствовать себя комфортнее, чем Перейра. Шансов у него точно будет больше», — приводит слова Физиева MMA News
Напомним, в последнем бою Физиев встречался с Рафаэлем дос Аньосом и одержал победу, нокаутировав соперника в последнем раунде. Эта победа стала для него уже шестой кряду в американском промоушене. При этом Физиев потерпел только одно поражение — ещё во время его дебюта в лиге. Ранее сообщалось, что, несмотря на слухи, его бой с американцем Джастином Гэтжи не планируется.
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