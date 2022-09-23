Чендлер поделился ожиданиями от боя с Порье

Американский боец смешанных единоборств Майкл Чендлер поделился ожиданиями от предстоящего поединка с соотечественником Дастином Порье.



«Что можно о нём сказать? У него крепкий подбородок, это левша, который наносит кучу ударов за бой. Хорошая работа ногами, защита. Я давно наблюдаю за Порье, мы с ним уже давно в этой игре. Я думаю, что он вполне мог бы встать напротив и начать обмен ударами. У него реально гранистый подборок, и я знаю, что, если он поймает меня в перчатках на четыре унции, это будет конец.



Мне нужно несколько планов на бой. Я бы солгал, если бы сказал, что меня не пугает этот вызов, но это бывает каждый раз, когда я захожу в октагон. Пусть победит сильнейший», — приводит слова Чендлера BJPenn.



Бой Чендлера и Порье состоится в ночь на 13 ноября в рамках турнира UFC 281.

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