UFC подтвердил бой между Дастином Порье и Майклом Чендлером 12 ноября

Бывший претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) и экс-чемпион Bellator, американец Майкл Чендлер проведёт следующий бой с соотечественником Дастином Порье. Поединок пройдёт 12 ноября, сообщает пресс-служба UFC.

Бой будет проходить в рамках турнира UFC 281 в Нью-Йорке (США) и будет состоять из трёх раундов. Главным поединком вечера станет титульное противостояние между новозеландцем Исраэлем Адесаньей и бразильцем Алексом Перейрой.

Ранее сообщалось, что Майкл Чендлер подписал контракт на несколько боёв.

Напомним, свой последний поединок Чендлер выиграл у Тони Фергюсона нокаутом. Дастин Порье встречался с Чарльзом Оливейрой и проиграл бой сабмишном.

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