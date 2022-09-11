UFC подтвердил бой между Дастином Порье и Майклом Чендлером 12 ноября
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Бывший претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) и экс-чемпион Bellator, американец Майкл Чендлер проведёт следующий бой с соотечественником Дастином Порье. Поединок пройдёт 12 ноября, сообщает пресс-служба UFC.
Бой будет проходить в рамках турнира UFC 281 в Нью-Йорке (США) и будет состоять из трёх раундов. Главным поединком вечера станет титульное противостояние между новозеландцем Исраэлем Адесаньей и бразильцем Алексом Перейрой.
Ранее сообщалось, что Майкл Чендлер подписал контракт на несколько боёв.
Напомним, свой последний поединок Чендлер выиграл у Тони Фергюсона нокаутом. Дастин Порье встречался с Чарльзом Оливейрой и проиграл бой сабмишном.
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