«Моё тело больше не может делать 130 фунтов». Стивенсон объявил о переходе в лёгкий вес

Американский боксёр Шакур Стивенсон сообщил, что переходит в лёгкий вес, после того как провалил взвешивание в преддверии поединка с бразильцем Робсоном Консейсао.
У Стивенсона перевес в 1,6 фунта. Боксёру предоставили два часа, чтобы скинуть лишний вес, но он отказался и потерял пояса чемпиона мира по версиям WBC и WBO.
«Я отдал всё, что мог. Всю свою карьеру я был профессионалом и делал правильный вес. Моё тело просто больше не может делать 130 фунтов. Здоровье должно быть на первом месте. В своём следующем поединке я поднимусь в 135 фунтов», — написал Стивенсон на своей странице в социальных сетях.
Бой между Стивенсоном и Консейсао состоится в ночь на 24 сентября.
Стоит отметить, что в лёгком весе выступают такие бойцы, как Василий Ломаченко, Джервонта Дэвис, Райан Гарсия, а также абсолютный чемпион мира Дэвин Хэйни.
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