Мейвезер хочет получить за бой с Макгрегором минимум $ 100 млн

Бывший чемпион мира по боксу американец Флойд Мейвезер заявил, что хочет получить в качестве гонорара не менее $ 100 млн за бой с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором.
«Я больше не собираюсь выходить на профессиональный ринг. У меня была отличная карьера на протяжении более 20 лет, я дрался с лучшими бойцами и показал отличные результаты. Теперь я просто участвую в выставочных боях. Это всё ещё очень прибыльно. Я наслаждаюсь собой.
Надеюсь, в 2023 году мы с Конором сможем провести настоящий бой. Конечно, уже были разговоры о гонораре, который я получу. Не исключено, что это будет девятизначная сумма. Но вы знаете, что Флойд готов начать хотя бы со $ 100 млн. Моя философия — никогда не переставай зарабатывать. Если я не получаю никаких телесных повреждений, не принимаю никаких оскорблений, тогда я могу выходить на такие бои, веселиться и развлекать людей», — приводит слова Мейвезера BoxingScene.
Самые большие выигрыши Мейвезера на ставках.
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