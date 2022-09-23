Емельяненко прошёл взвешивание перед боем с Дациком

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко прошёл процедуру взвешивания перед боем с соотечественником Вячеславом Дациком. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале. Боец показал на весах 112,55 кг.

Поединок между Емельяненко и Дациком состоится по правилам бокса 24 сентября. Начало боя запланировано примерно на 22:00 мск.



Дацик в последнем поединке одолел бразильца Антониу Силву. Бой завершился уже во втором раунде, когда Вячеслав зажал оппонента у канатов и нанёс ему серию сокрушительных ударов. Рефери пришлось вмешаться в ход поединка и зафиксировать победу Дацика техническим нокаутом.



Последним боем Александра был поединок на голых кулаках с уроженцем США, ветераном смешанных единоборств Джеффом Монсоном. Противостояние состоялось в феврале и завершилось победой Александра решением судей.

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