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Биспинг рассказал, как Чимаев может получить титульный бой в среднем весе

Биспинг рассказал, как Чимаев может получить титульный бой в среднем весе
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Бывший боец UFC Майкл Биспинг рассказал, при каких условиях шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев может получить титульный бой в среднем весе.

«Если Чимаев подерётся с Пауло Костой и победит его, то, может быть, он получит титульный бой в среднем весе. И полусредний будет казаться далёким воспоминанием. Коста много болтает и делает всё, чтобы Чимаев клюнул на его крючок. Он всё делает правильно. Это будет огромный бой», — приводит слова Майкла Биспинга Sportskeeda.

Напомним, Хамзат Чимаев провёл свой последний бой в ночь на 11 сентября в рамках турнира UFC 279 с Кевином Холландом. Чимаев одержал победу удушающим приёмом уже в первом раунде. Ранее в апреле Хамзат провёл бой с Гилбертом Бёрнсом и выиграл единогласным решением судей.

На турнире UFC 279 Чимаев изначально должен выйти на ринг с Нейтом Диазом, но так как не смог уложиться в лимит полусредней весовой категории (77,1 кг), основной кард турнира претерпел изменения.

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