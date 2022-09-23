Биспинг рассказал, как Чимаев может получить титульный бой в среднем весе

Бывший боец UFC Майкл Биспинг рассказал, при каких условиях шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев может получить титульный бой в среднем весе.
«Если Чимаев подерётся с Пауло Костой и победит его, то, может быть, он получит титульный бой в среднем весе. И полусредний будет казаться далёким воспоминанием. Коста много болтает и делает всё, чтобы Чимаев клюнул на его крючок. Он всё делает правильно. Это будет огромный бой», — приводит слова Майкла Биспинга Sportskeeda.
Напомним, Хамзат Чимаев провёл свой последний бой в ночь на 11 сентября в рамках турнира UFC 279 с Кевином Холландом. Чимаев одержал победу удушающим приёмом уже в первом раунде. Ранее в апреле Хамзат провёл бой с Гилбертом Бёрнсом и выиграл единогласным решением судей.
На турнире UFC 279 Чимаев изначально должен выйти на ринг с Нейтом Диазом, но так как не смог уложиться в лимит полусредней весовой категории (77,1 кг), основной кард турнира претерпел изменения.
- 24 сентября 2022
-
00:22
- 23 сентября 2022
-
23:05
-
22:54
-
22:15
-
21:59
-
21:39
-
21:01
-
20:35
-
20:18
-
19:52
-
19:37
-
19:29
-
18:57
-
18:41
-
18:18
-
18:01
-
17:56
-
16:53
-
15:42
-
14:34
-
13:52
-
12:51
-
11:57
-
11:10
-
10:23
-
09:28
-
08:45
-
04:57
-
00:02
- 22 сентября 2022
-
22:49
-
21:50
-
20:52
-
19:42
-
18:44
-
17:43