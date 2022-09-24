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ММА Серия-56: Солнечный берег. Прямая трансляция
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Коста готов выйти против Чимаева, если Хамзат перейдёт в средний вес

Коста готов выйти против Чимаева, если Хамзат перейдёт в средний вес
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Бывший претендент на титул UFC в среднем весе (до 84 кг) бразилец Пауло Коста готов выйти в октагон против шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева.

«Если Хамзат Чимаев перейдёт в средний вес, то следующий поединок он должен провести с Пауло Костой. По моему, это самый логичный бой», — написал известный журналист Ариэль Хельвани в своих социальных сетях.

Коста отреагировал на этот пост, добавив эмодзи «аплодисменты» и «сложенные вместе ладони», выразив надежду, что этот бой состоится.

Напомним, перед своим последним выступлением Чимаев провалил взвешивание, превысив допустимый лимит более чем на 3 кг. Хамзат должен был встретиться с Нейтом Диазом, однако из-за проваленного взвешивания в итоге дрался с Кевином Холландом, которого победил в первом раунде.

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