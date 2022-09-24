WBA дала Головкину 30 дней для переговоров по бою с Эрисланди Ларой

Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) дала казахстанскому боксёру Геннадию Головкину и кубинцу Эрисланди Ларе 30 дней для переговоров по бою за объединение титулов в среднем весе, сообщает BoxingScene.

По информации источника, в пятницу обе стороны получили уведомление о необходимости вступить в переговоры и достичь соглашения не позднее 23 октября, чтобы избежать денежного штрафа. Головкин является обладателем титулов в среднем весе по версиям WBA (Super) и IBF, а Лара владеет поясом WBA (Regular).

Напомним, последний свой бой Геннадий Головкин провёл с Саулем «Канело» Альваресом. Поединок состоялся в ночь с 17 на 18 сентября мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Мексиканский боксёр защищал пояса WBA (Super), WBC, IBF и WBO в суперсреднем весе. Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых победу единогласным решением судей одержал Сауль Альварес.

Фанаты восторженно встретили казахстанского боксёра Головкина.