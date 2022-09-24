Усик выбрал наиболее удобного соперника среди Уайлдера, Джошуа и Фьюри

Украинский боксёр, чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Александр Усик назвал наиболее удобного соперника среди других тяжеловесов — Деонтея Уайлдера, Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.



«Я думаю, Уайлдер — наиболее удобный соперник. Но я бы предпочёл бой с Тайсоном Фьюри, потому что не ищу лёгких путей для себя», — приводит слова Усика журналист Майкл Бенсон в своих социальных сетях.



На счету Александра Усика 20 поединков в профессиональной боксёрской карьере и 20 побед. В августе украинец одержал победу раздельным решением судей над Энтони Джошуа и сохранил чемпионские пояса.



Сразу после поединка Усик бросил вызов британцу Тайсону Фьюри, обладателю чемпионского титула по версии WBC. Фьюри принял вызов, но позже решил провести бой с Джошуа.

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