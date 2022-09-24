Роберт Уиттакер рассказал, за счёт чего Пётр Ян может победить Шона О'Мэлли

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) австралиец Роберт Уиттакер поделился ожиданиями от предстоящего поединка между Петром Яном и Шоном О'Мэлли на UFC 280.



«Тяжело что-то предугадать, потому что у О'Мэлли одна из лучших ударных техник в промоушене. Он настолько эффективен, точен и уверен в своих действиях, что опасен для любого соперника. Пётр Ян — крепко сложенный боец, у него качественная подготовка.

Он также может нанести ущерб и выиграть бой за счёт выносливости. А его комбинации — это просто новый уровень. У Петра отличный бойцовский IQ. Честно говоря, я в раздумьях по поводу этого боя. Не думаю, что у кого-то из них есть значительное преимущество», – цитирует Уиттакера Sportskeeda.

Бой О’Мэлли — Ян пройдёт в ночь с 22 на 23 октября. В последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 273, Пётр встречался с американцем Алджэмейном Стерлингом. Поединок завершился победой представителя США раздельным судейским решением.

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