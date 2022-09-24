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Емельяненко — Дацик: прямая онлайн-трансляция боя начнётся в 0:30 мск

Емельяненко — Дацик: прямая онлайн-трансляция боя начнётся в 0:30 мск
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В ночь с 24 на 25 сентября российские бойцы смешанного стиля Александр Емельяненко и Вячеслав Дацик проведут поединок по правилам бокса. Начало встречи запланировано на 0:30 мск. Трансляцию противостояния проведёт телеканал НТВ.

Последним выступлением Емельяненко стал поединок на голых кулаках с уроженцем США ветераном смешанных единоборств Джеффом Монсоном. Противостояние состоялось в феврале и завершилось победой Александра решением судей.

Дацик в июле одолел бразильца Антониу Силву. Бой завершился уже во втором раунде, когда Вячеслав зажал оппонента у канатов и нанёс ему серию сокрушительных ударов. Рефери пришлось вмешаться в ход поединка и зафиксировать победу Дацика техническим нокаутом.

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