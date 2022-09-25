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Дацик прокомментировал победу над Емельяненко на 13-й секунде первого раунда

Дацик прокомментировал победу над Емельяненко на 13-й секунде первого раунда
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Боец Вячеслав Дацик прокомментировал победу над Александром Емельяненко в боксёрском поединке.

«Хотел дотянуть до второго раунда, поиздеваться над Саней. Но вышел, всё накипело и взорвалось сразу», — сказал Дацик после боя.

Напомним, Дацик на 13-й секунде отправил в нокаут Александра Емельяненко, нанеся сокрушительный удар. После этого Емельяненко попросил у Дацика реванш.

Напомним, Дацик в предыдущем бою одержал победу над бразильцем Антониу Силвой. Бой завершился во втором раунде, после того как россиянин нанёс сопернику серию сокрушительных ударов. Рефери пришлось вмешаться в ход поединка и зафиксировать победу Дацика техническим нокаутом.

Емельяненко, в свою очередь, в предыдущем бою на голых кулаках дрался с американским ветераном смешанных единоборств Джеффом Монсоном. Бой состоялся в феврале и завершился победой Александра решением судей.

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