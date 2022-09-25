Дацик отреагировал на просьбу Емельяненко провести бой-реванш

Вячеслав Дацик согласился на предложение Александра Емельяненко провести бой-реванш.
«Влёгкую», — сказал Дацик после боя.
Напомним, Дацик в боксёрском поединке нокаутировал Емельяненко. Для этого Вячеславу понадобилось 12 секунд. Дацик сразу пошёл вперёд и нанес сопернику сокрушительный удар, который отправил Емельяненко в нокаут.
После боя Емельяненко обратился к Дацику с просьбой провести бой-реванш. Своё поражение Александр объяснил тем, что он зазевался.
Дацик в предыдущем бою одержал победу над бразильцем Антониу Силвой. Бой завершился во втором раунде, после того как россиянин нанёс сопернику серию сокрушительных ударов. Емельяненко, в свою очередь, в предыдущем бою на голых кулаках дрался с американским ветераном смешанных единоборств Джеффом Монсоном, которого победил единогласным решением судей.
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