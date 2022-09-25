Дацик после победы над Емельяненко вызвал на бой главу Hardcore FC

Вячеслав Дацик после победы над российским бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко в боксёрском поединке вызвал на бой руководителя Hardcore FC Анатолия Сульянова.

Дацик: Предлагаю вспомнить молодость и прямо сейчас провести ещё один бой. Как на Hardcore FC принято.

Руководитель Hardcore FC Анатолий Сульянов: С кем, Слава?

Дацик: С тобой.

Сульянов: Я пропущу. Спасибо тебе большое.

Напомним, Дацик в боксёрском поединке нокаутировал Емельяненко. Бой завершился в первом раунде на 12-й секунде. Дацик нанёс мощный удар, после которого Емельяненко рухнул на настил и рефери принял решение остановить поединок.

После боя Емельяненко попросил у Дацика провести реванш, на что Вячеслав ответил согласием.