Дацик после победы над Емельяненко вызвал на бой главу Hardcore FC
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Вячеслав Дацик после победы над российским бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко в боксёрском поединке вызвал на бой руководителя Hardcore FC Анатолия Сульянова.
Дацик: Предлагаю вспомнить молодость и прямо сейчас провести ещё один бой. Как на Hardcore FC принято.
Руководитель Hardcore FC Анатолий Сульянов: С кем, Слава?
Дацик: С тобой.
Сульянов: Я пропущу. Спасибо тебе большое.
Напомним, Дацик в боксёрском поединке нокаутировал Емельяненко. Бой завершился в первом раунде на 12-й секунде. Дацик нанёс мощный удар, после которого Емельяненко рухнул на настил и рефери принял решение остановить поединок.
После боя Емельяненко попросил у Дацика провести реванш, на что Вячеслав ответил согласием.
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