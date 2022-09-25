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Видео нокаута в бою Мейвезер — Асакура

Видео нокаута в бою Мейвезер — Асакура
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Сегодня, 25 сентября, на турнире Super Rizin в Японии прошёл выставочный боксёрский поединок между бывшим чемпионом мира по боксу американцем Флойдом Мейвезером и японским бойцом смешанных единоборств Микуру Асакурой. Бой завершился победой Мейвезера нокаутом в концовке второго раунда.

Полное видео боя Флойд Мейвезер — Микура Асакура можно посмотреть на «Чемпионате».

Для 45-летнего Флойда Мейвезера это был уже четвёртый выставочный поединок. 12 июня 2022 года Мейвезер был включён в Международный зал боксёрской славы. В его активе 50 боёв и ни одного поражения.

Недавно Мейвезер рассказал о желании провести ещё один боксёрский поединок с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором.

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