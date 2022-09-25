Харитонов рассказал, сколько заработал на победе Дацика над Емельяненко

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов рассказал, сколько сумел заработать на победе Вячеслава Дацика в боксёрском поединке против Александра Емельяненко.

«Конечно, это было ожидаемо. Я на это поставил 50 тыс. рублей. Знал, что Дацик победит. Это было чисто символически. Мы сидели, и я сделал ставку, чтобы было интереснее смотреть. Был коэффициент 1.95. Я выиграл 47,5 тысяч», — сказал Харитонов в интервью YouTube-каналу Александра Лютикова.

Напомним, Дацик нокаутировал Емельяненко в первом раунде, на 12-й секунде. Дацик нанёс мощный удар, после которого Емельяненко рухнул на настил, и рефери принял решение остановить поединок. После боя Емельяненко попросил у Дацика реванш, на что Вячеслав ответил согласием.

Емельяненко провёл спарринг с девушкой перед боем с Дациком: