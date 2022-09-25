Дацик: бой с Емельяненко — лучшая антиалкогольная кампания в стране

Вячеслав Дацик высказался о победе нокаутом в боксёрском поединке с российским бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко. Напомним, бой завершился на 12-й секунде первого раунда.

«Я не наносил мощного силового удара, которым сломал бы ему голову. Лёгкий, техничный, скоростной удар. Даже жалко его было. За такое короткое время никакая фарма не поможет восстановиться. Этот бой стал лучшей антиалкогольной кампанией в стране. Потому что алкоголь доводит до такого состояния, что у них даже при набранной форме координация хромает.

Скорости нет, видения боя. Сказал ему после: «Тренируйся, завязывай пить». А он сказал, что подготовится, хочет реванш. Конфликт исчерпан, все всё видели. Обещал мне боль показать. Я тоже не показал, он уснул быстро. Так боли и не дождался», — приводит слова Дацика «РИА Новости Спорт».

Емельяненко провёл спарринг с девушкой перед боем с Дациком: