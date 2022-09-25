Погодин победил Адоса, Север проиграл нокаутом Доктору. Итоги турнира TOP DOG FC 16

24 сентября в Сочи на арене RED ARENA состоялся турнир TOP DOG FC 16, где в главном бою чемпион в полусреднем весе Денис Погодин провёл первую защиту перстня в бою с Адилжаном Адосом Сандибековым. Поединок продлился пять раундов и завершился победой действующего чемпиона.



В со-главном бою Александр Север Северин встречался с Тимуром Доктором Акаимовым. Поединок закончился досрочной победой Акаимова в первом раунде. В следующем бою Доктор встретится с Сергеем Кратосом Калининым. Победитель этого поединка станет обязательным претендентом и следующим соперником Наима Самурая Давудова.



В третьем по важности бою ветеран лиги Fight Nights и бывший чемпион ProFC Давид Хачатрян одержал победу над Камалом Камикадзе Гасановым.



Также на турнире стала известна пара претендентов на вакантный перстень в легчайшем весе — ими стали Шариф Басмач Шарипов и Чингис Хан Салбырын.

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