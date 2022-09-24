Как Дацик стал суперзвездой поп-ММА? Всё началось с глупого поражения блогеру. Видео

24 сентября в Москве на «ЦСКА Арене» состоится турнир промоушена Hardcore Boxing, в главном поединке которого встретятся Александр Емельяненко и Вячеслав Дацик. Поединок пройдёт по правилам бокса, хотя и брат Фёдора, и Рыжий Тарзан известны в первую очередь благодаря выступлениям в ММА.

Карьера Дацика по-своему уникальна. Из-за проблем с законом Вячеслав не выходил в клетку 13 лет, с 2006 по 2019 год. Первый бой Рыжего Тарзана после затяжной паузы состоялся в первом российском поп-ММА-промоушене «Битва за хайп», основателем которого был блогер Амиран Сардаров. Соперником стал блогер и боец Артём Тарасов – к моменту поединка парень весил 75 кило при росте 177 и шёл с рекордом 5-1. Правда, приличных соперников в резюме у него не было. Дацик при росте 185 весил около 150 кг – намного больше, чем перед боем с Александром Емельяненко.

На поединок Дацик явился с катаной. На вопрос Сардарова, зачем ему холодное оружие, Вячеслав ответил жестковато. «Потом, когда убьём Тарасова, его же надо будет расчленить, чтобы закопать», – заявил Дацик и довольно заулыбался от собственной шутки. Тарасов же пообещал, что не будет бегать от соперника – он пришёл рубиться с Рыжим Тарзаном.

Среди зрителей присутствовали известные бойцы. Среди них – Эдуард Вартанян и Владимир Минеев. Как сказал Сардаров, если это событие заинтересовало людей из профессиональных ММА, значит, оно может перерасти во что-то большее. Сегодня вряд ли кто-то поспорит с этими словами.

Тарасов не обманул – он действительно пошёл вперёд, но первый же удар Дацика наотмашь отправил его в нокдаун. Вячеслав позволил Артёму подняться, но позже бойцы всё равно оказались на канвасе, где Дацик долго лежал на оппоненте и изредка бил его из гарда. Бойцов подняли с настила, но рубки в стойке не получалось – Дацик наваливался на Тарасова, и соперники проводили много времени в клинче и партере. В конце раунда Артём даже выпал за пределы ринга – пришлось забираться обратно.

Вячеслав Дацик и Артём Тарасов Фото: Кадр из видео

В начале второй пятиминутки бойцы провели больше времени в стойке, но в итоге снова пришли к партеру, где на фоне уставшего Дацика эпизодами неплохо смотрелся Тарасов. А в третьем раунде Артём наконец достал велосипед и начал избегать столкновений с тяжёлым соперником, изредка выбрасывая контрпанчи. Но Дацик затянул Тарасова вниз и нанёс подлый удар – коленом проверил на прочность рёбра лежащего на канвасе оппонента уже после того, как рефери сказал «стоп».

Артём потребовал врача, который побрызгал на место удара анестетиком, и поединок продолжился. Уже через несколько секунд Тарасов снова сел на настил – в этот раз Дацик, по словам Артёма, ударил его в пах. За первое нарушение Рыжему Тарзану выдали жёлтую карточку, за второе – замечание, а также предупреждение, что после третьего проступка его снимут с боя. Не прошло и минуты, как Дацик снова пренебрёг правилами – бой остановили и объявили победителем Тарасова. Рыжий Тарзан кричал и возмущался, но решение оставили в силе.

ВИДЕО

Последнее нарушение заключалось в том, что Дацик набросился на Тарасова до того, как рефери дал команду начать бой. Судья должен был расположить бойцов в центре ринга на канвасе примерно в той же позиции, в которой они находились, когда поединок был остановлен. Но Вячеслав прыгнул на Артёма, не дожидаясь сигнала. Тарасов тут же заявил, что готов дать реванш Дацику – он поднял руку Рыжего Тарзана, и бойцы разошлись в хороших отношениях. Правда, реванша за три года болельщики так и не дождались.

Зато именно тот поединок сделал и Дацика, и Тарасова первыми суперзвёздами поп-ММА. Артём продолжил драться с гигантами вроде Михаила Кокляева и Александра Емельяненко, а Вячеслав вообще стал одним из самых востребованных бойцов на YouTube – за поединок с братом Фёдора ему заплатили 10 млн рублей.