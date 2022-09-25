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Кравцов раскритиковал показ боя Емельяненко и Дацика по федеральному телевидению

Кравцов раскритиковал показ боя Емельяненко и Дацика по федеральному телевидению
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Тренер сборной России по боксу Эдуард Кравцов не одобрил решение транслировать бой между Александром Емельяненко и Вячеславом Дациком на федеральных каналах.

«Мы реально убиваем бокс такими показами и шоу. Это не только моё мнение, но и других специалистов, тренеров, которые работают с детьми и боксёрами высшего спортивного мастерства. Считаю, что каналы ведут антигосударственную деятельность, показывая такие бои. Один – с непонятным прошлым, да и второй… На телеканалах должны отдавать отчёт, кого и что они показывают. Если мы пропагандируем таких людей, показывая их… Сколько у Емельяненко судимостей…», — сказал Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Вячеслав Дацик одержал победу в бою, нокаутировав Емельяненко на 13-й секунде.

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