Кравцов раскритиковал показ боя Емельяненко и Дацика по федеральному телевидению

Тренер сборной России по боксу Эдуард Кравцов не одобрил решение транслировать бой между Александром Емельяненко и Вячеславом Дациком на федеральных каналах.



«Мы реально убиваем бокс такими показами и шоу. Это не только моё мнение, но и других специалистов, тренеров, которые работают с детьми и боксёрами высшего спортивного мастерства. Считаю, что каналы ведут антигосударственную деятельность, показывая такие бои. Один – с непонятным прошлым, да и второй… На телеканалах должны отдавать отчёт, кого и что они показывают. Если мы пропагандируем таких людей, показывая их… Сколько у Емельяненко судимостей…», — сказал Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.



Вячеслав Дацик одержал победу в бою, нокаутировав Емельяненко на 13-й секунде.