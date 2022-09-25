Шон О’Мэлли: было приятно получить похвалу от Хабиба

Американский боец смешанных единоборств Шон О’Мэлли рассказал, как отреагировал на похвалу со стороны экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.



Хабиб, комментируя предстоящий бой О’Мэлли с Петром Яном, назвал Шона настоящим испытанием для россиянина.



«Да, конечно, это очень круто. Когда классные бойцы рассуждают о моём поединке с Яном, то, думаю, они видят, что я из себя представляю. Я не просто фантазирую и говорю всякое дерьмо — я убеждён, что у меня достаточно навыков для того, чтобы одержать победу. Получить похвалу от Хабиба — очень круто и очень приятно, потому что это один из величайших бойцов всех времён», — поделился О’Мэлли в интервью YouTube-каналу Helen Yee Sports.



Бой О’Мэлли с Яном состоится в рамках UFC 280 в Абу-Даби 22 октября.

Новость по теме Шон О’Мэлли: безумие, насколько Махачев раскручен благодаря Хабибу