О’Мэлли: удивлюсь, если пропущу хоть один удар от Яна

Американский боец смешанных единоборств в легчайшем весе Шон О’Мэлли высказался о предстоящем поединке с россиянином Петром Яном.
«Осталось всего четыре недели до того, как я побью Петра Яна. Удивлюсь, если пропущу от него хотя бы один удар», — написал О’Мэлли на своей странице в одной из социальных сетей.
В профессиональной карьере американец принял участие в 16 поединках в смешанных единоборствах и одержал в них 15 побед. В своём последнем бою О’Мэлли ткнул в глаз Педро Муньоса. В итоге бой признали несостоявшимся.
На счету Петра Яна 19 поединков в смешанных единоборствах и 16 побед. В последнем бою россиянин проиграл действующему чемпиону в легчайшем весе Алджэмейну Стерлинга раздельным решением судей.
Бой между Яном и О’Мэлли состоится в рамках турнира UFC 280 в ночь на 22 октября в Абу-Даби.
- 25 сентября 2022
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