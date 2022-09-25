Кокляев заявил о желании подраться с Дациком

Известный стронгмен Михаил Кокляев высказался об итогах боя Вячеслава Дацика с российским бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко. Кокляев заявил, что хочет провести с Дациком бой.
«С Емельяненко я больше драться не хочу, подрался бы с Дациком. В реванше с Сашей нет смысла, а для боя со Славой нужны конкретные люди, которые могут организовать бой. Такой организации я не вижу. Мне нужно восемь месяцев на подготовку, и я буду готов драться. Сильный человек делает выводы, а слабый ищет причины и оправдания. Надеюсь, что Саша Емельяненко – сильный человек.
На месте Александра я бы нашёл работу, набрав группу детей, помимо своих тренировок. Это его бы подняло. Лично я после боя с Емельяненко пошёл работать учителем физкультуры в гимназию. Из всего нужно извлекать урок. Заниматься спортом можно в любом возрасте, а Александру всегда найдётся соперник», — приводит слова Кокляева MMA.Metaratings.ru.
Напомним, Дацик нокаутировал Емельяненко в боксёрском поединке. Бой завершился в первом раунде, на 12-й секунде. Дацик нанёс мощный удар, после которого Емельяненко рухнул на настил, и рефери принял решение остановить поединок.
Михаил Кокляев показал, как тренировался с медведем.
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