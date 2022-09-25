Джойс обратился к Усику после победы над Паркером
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Непобеждённый британский боксёр супертяжёлого веса Джо Джойс обратился к украинцу Александру Усику после победы в бою с новозеландцем Джозефом Паркером.
«Давай, Усик, давай. Я в отличном настроении, выходи со мной на бой», — приводит слова Джойса Daily Express.
Напомним, Джо Джойс нокаутировал Джозефа Паркера в 11-м раунде поединка. 37-летний боец остаётся непобеждённым. Бой с Паркером стал 15-м в его профессиональной карьере, которая началась в октябре 2017 года с победы нокаутом в восьмом раунде над соотечественником Яном Льюисоном.
Усик последний бой провёл с британцем Энтони Джошуа, в котором одержал победу раздельным решением судей.
Усик отправил спарринг-партнёра в нокаут во время тренировки:
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