Джойс обратился к Усику после победы над Паркером

Непобеждённый британский боксёр супертяжёлого веса Джо Джойс обратился к украинцу Александру Усику после победы в бою с новозеландцем Джозефом Паркером.

«Давай, Усик, давай. Я в отличном настроении, выходи со мной на бой», — приводит слова Джойса Daily Express.

Напомним, Джо Джойс нокаутировал Джозефа Паркера в 11-м раунде поединка. 37-летний боец остаётся непобеждённым. Бой с Паркером стал 15-м в его профессиональной карьере, которая началась в октябре 2017 года с победы нокаутом в восьмом раунде над соотечественником Яном Льюисоном.

Усик последний бой провёл с британцем Энтони Джошуа, в котором одержал победу раздельным решением судей.

Усик отправил спарринг-партнёра в нокаут во время тренировки: