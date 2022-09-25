Кормье: для Диаза всё сложилось идеально. Он бы крупно проиграл Чимаеву

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье высказался по поводу несостоявшегося боя между американцем Нейтом Диазом и шведом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.

«Для Нейта всё сложилось идеально! Можете себе представить, что он дрался бы с Хамзатом Чимаевым? Представляете, что было бы? То, что Диаз не дрался с Чимаевым – это подарок от бога, буквально лучший сценарий для него. Я без тени сомнения скажу, что он проиграл бы Чимаеву, причём крупно. Как бы Нейт ни списывал этого парня, у него просто нет набора навыков, чтобы помешать Хамзату делать то, что он всегда делает», — приводит слова Кормье Sportskeeda.

Ранее Кормье рассказал о том, какой поединок он хотел бы увидеть в промоушене.