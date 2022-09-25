Джаред Каннонье хочет получить реванш с Уиттакером

Американский боец смешанных единоборств Джаред Каннонье высказался по поводу возможного реванша с Робертом Уиттакером.

«Я слышал, как он заявил, что он самый опасный боец в дивизионе, и моё эго просто закричало: «Он ошибается, это ты самый опасный боец в дивизионе». Он вправе говорить всё, что пожелает, но я хотел бы проверить его слова.



Я хотел бы подраться с ним. Либо ему удастся подтвердить свои слова, либо я побью его и покажу ему, кто здесь на самом деле самый опасный средневес», – приводит слова Каннонье Sportskeeda.

В своём последнем поединке 38-летний Каннонье, занимающий вторую строчку рейтинга, в июле на UFC 276 уступил единогласным судейским решением действующему обладателю титула новозеландцу Исраэлю Адесанье.