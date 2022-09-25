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О’Мэлли: хочу, чтобы Оливейра победил Махачева

О’Мэлли: хочу, чтобы Оливейра победил Махачева
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Американский боец смешанных единоборств в легчайшем весе Шон О’Мэлли высказался по поводу титульного поединка в лёгком весе между бразильцем Чарльзом Оливейрой и россиянином Исламом Махачевым.

«Честно говоря, я видел не так много боёв Ислама, разве что несколько последних матчей. Это безумие, насколько этого парня распиарили просто потому, что Хабиб говорит о том, насколько он хорош.

Очевидно, что он хорошо выступил в паре последних схваток, но весь этот хайп вокруг него не из-за его сумасшедших выступлений, а потому, что Хабиб считает его лучшим в мире. Мне бы хотелось, чтобы Чарльз сделал свою работу и одержал победу в этом поединке», – приводит слова О’Мэлли Sportskeeda.

Дикие факты о Шоне О’Мэлли:

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