О’Мэлли: хочу, чтобы Оливейра победил Махачева
Поделиться
Американский боец смешанных единоборств в легчайшем весе Шон О’Мэлли высказался по поводу титульного поединка в лёгком весе между бразильцем Чарльзом Оливейрой и россиянином Исламом Махачевым.
«Честно говоря, я видел не так много боёв Ислама, разве что несколько последних матчей. Это безумие, насколько этого парня распиарили просто потому, что Хабиб говорит о том, насколько он хорош.
Очевидно, что он хорошо выступил в паре последних схваток, но весь этот хайп вокруг него не из-за его сумасшедших выступлений, а потому, что Хабиб считает его лучшим в мире. Мне бы хотелось, чтобы Чарльз сделал свою работу и одержал победу в этом поединке», – приводит слова О’Мэлли Sportskeeda.
Комментарии
- 25 сентября 2022
-
23:00
-
22:37
-
22:35
-
21:42
-
21:36
-
21:23
-
20:22
-
20:11
-
19:56
-
19:08
-
18:26
-
18:04
-
17:58
-
17:47
-
17:33
-
17:02
-
16:45
-
16:21
-
15:52
-
15:30
-
15:05
-
14:50
-
14:35
-
14:10
-
13:54
-
13:32
-
13:05
-
12:57
-
12:56
-
12:50
-
12:42
-
12:29
-
12:27
-
11:51
-
11:50
Партнерский контент