Усик опубликовал редкие совместные фото с женой, поздравив её с годовщиной свадьбы

Украинский боксёр, чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Александр Усик поздравил свою жену Екатерину с годовщиной свадьбы.
«Я люблю тебя, свет моих глаз. Я благодарю тебя за каждую секунду нашей жизни. Ты моя сила», — написал Усик в своей социальной сети.
К посту Усик прикрепил несколько редких фотографий с совместной жизни.
Усик в браке со своей женой с 2009 года. Пара воспитывает троих детей.
Усик провёл 20 поединков в профессиональной боксёрской карьере, одержав 20 побед. В августе украинец одержал победу раздельным решением судей над Энтони Джошуа и сохранил чемпионские пояса. Это был второй бой между спортсменами. Первый поединок также завершился победой украинца. Тогда судьи отдали победу Усику единогласным решением.
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