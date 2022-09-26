Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Усик опубликовал редкие совместные фото с женой, поздравив её с годовщиной свадьбы

Усик опубликовал редкие совместные фото с женой, поздравив её с годовщиной свадьбы
Комментарии

Украинский боксёр, чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Александр Усик поздравил свою жену Екатерину с годовщиной свадьбы.

«Я люблю тебя, свет моих глаз. Я благодарю тебя за каждую секунду нашей жизни. Ты моя сила», — написал Усик в своей социальной сети.

К посту Усик прикрепил несколько редких фотографий с совместной жизни.

Усик в браке со своей женой с 2009 года. Пара воспитывает троих детей.

Усик провёл 20 поединков в профессиональной боксёрской карьере, одержав 20 побед. В августе украинец одержал победу раздельным решением судей над Энтони Джошуа и сохранил чемпионские пояса. Это был второй бой между спортсменами. Первый поединок также завершился победой украинца. Тогда судьи отдали победу Усику единогласным решением.

у

Усик отказался от боя с Фьюри, а менеджер украинца обвинил в трусости Тайсона. Что? Усик отказался от боя с Фьюри, а менеджер украинца обвинил в трусости Тайсона. Что?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022