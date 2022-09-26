Александр Емельяненко: лишь у побеждённого друзья настоящие
Поделиться
Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост в своих социальных сетях, высказавшись о поражении в поединке с соотечественником Вячеславом Дациком. Александр проиграл ему на первых секундах первого раунда в боксёрском бою.
«У победителя много друзей, и лишь у побеждённого они настоящие. Спасибо настоящим друзьям за поддержку, двигаемся дальше!» — написал Емельяненко.
«Не ошибается тот, кто ничего не делает. Это спорт, и многие из вас думали, что Дацик проходной. Сейчас вы видели, что он хороший боец. Буду разговаривать с организациями, чтобы нам сделали реванш», — добавил Александр.
А. Емельяненко обратился к фанатам после поражения от Дацика:
Комментарии
- 26 сентября 2022
-
10:14
-
09:50
-
09:14
-
07:20
-
06:39
-
05:46
-
04:54
-
02:58
-
01:20
-
01:15
-
01:05
-
00:55
-
00:28
-
00:07
- 25 сентября 2022
-
23:53
-
23:00
-
22:37
-
22:35
-
21:42
-
21:36
-
21:23
-
20:22
-
20:11
-
19:56
-
19:08
-
18:26
-
18:04
-
17:58
-
17:47
-
17:33
-
17:02
-
16:45
-
16:21
-
15:52
-
15:30
Партнерский контент