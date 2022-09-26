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Александр Емельяненко: лишь у побеждённого друзья настоящие

Александр Емельяненко: лишь у побеждённого друзья настоящие
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Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост в своих социальных сетях, высказавшись о поражении в поединке с соотечественником Вячеславом Дациком. Александр проиграл ему на первых секундах первого раунда в боксёрском бою.

«У победителя много друзей, и лишь у побеждённого они настоящие. Спасибо настоящим друзьям за поддержку, двигаемся дальше!» — написал Емельяненко.

«Не ошибается тот, кто ничего не делает. Это спорт, и многие из вас думали, что Дацик проходной. Сейчас вы видели, что он хороший боец. Буду разговаривать с организациями, чтобы нам сделали реванш», — добавил Александр.

А. Емельяненко обратился к фанатам после поражения от Дацика:

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