Дана Уайт: врач сказал мне, что если не изменю образ жизни, то умру через 10 лет

Президент UFC Дана Уайт высказался по поводу своего здоровья.

«Я стал одержим идеей узнать, когда я умру. Я пришёл на приём, у меня взяли анализ крови, сделали соскоб с внутренней стороны щёк, после чего я три с половиной часа ждал результата, за это время успев прилично перенервничать. В конце концов он вышел и сказал, что мне осталось жить 10 с половиной лет. Если вы не измените свой образ жизни, это продолжительность вашей жизни на данный момент – вот что я услышал.



Что меня напугало, так это то, что я ничего ему не рассказывал о своих проблемах, но он по анализу крови рассказал всю мою историю болезней. Он рассказал всё, что со мной было, в том числе то, чего не знает даже моя жена.



Так что я сделал всё, что он мне рекомендовал. Я похудел на 13,6 кг. Каких-то 13 недель назад мои ноги были в ужасном состоянии – я даже не мог наклониться и завязать шнурки. В некоторые дни я едва мог ходить. И я больше не храплю. Все эти проблемы исчезли за 10 недель», – приводит слова Уайта MMA Mania.