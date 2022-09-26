Чендлер: правда заключается в том, что Махачев ни с кем не дрался

Экс-претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг), американец Майкл Чендлер раскритиковал оппозицию россиянина Ислама Махачева, готовящегося сразиться за вакантный пояс 22 октября в Аду-Даби (ОАЭ).

«Не имею ничего против Ислама, но вы говорите, что он отлично смотрится, а временами даже выглядит непобедимым. Но на самом деле он ни с кем не дрался. И это правда. Он побил 14-го номера рейтинга, а затем побил Дэна Хукера, у которого была серия из трёх или четырёх поражений.

Люди скажут, что одна из моих побед тоже была одержана в бою с Хукером. Но я дрался с ним в другое время. Тогда он только что прошёл 25 минут с Дастином Порье, вторым легковесом в мире на тот момент. Я не говорю, что Ислам плох. Но мы не можем говорить и о том, насколько он хорош», – приводит слова Чендлера издание MMA Fighting.