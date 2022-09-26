Тайсон Фьюри объявил о срыве боя с Энтони Джошуа
Поделиться
Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе, британец Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 KO) объявил о срыве поединка со звёздным соотечественником, Энтони Джошуа (24-3, 22 KO), который, согласно его недавнему заявлению, должен был подписать контракт к 26 сентября. Комментариев от промоутеров бойцов пока не было.
«Что ж, ребята, это официально — судный день наступил и закончился. Уже пять часов вечера, а контракт не подписан. Для Джошуа всё официально закончено. Забудь о бое, идиот, трус, мешок дерьма и бодибилдер.
Я всегда знал, что у него нет мужества, чтобы сразиться с Цыганским королём. И мне всё равно, что ты, чёрт возьми, сейчас скажешь. Удачи тебе в карьере и жизни, мир», – сказал Фьюри в социальных сетях.
Новость по темеЭнтони Джошуа ответил на угрозу Фьюри отказаться от боя с ним
Комментарии
- 26 сентября 2022
-
20:48
-
20:34
-
19:50
-
19:35
-
19:17
-
19:00
-
18:30
-
18:19
-
17:29
-
16:30
-
15:40
-
15:25
-
14:35
-
14:19
-
14:15
-
13:56
-
13:37
-
12:50
-
12:24
-
11:18
-
10:43
-
10:14
-
09:50
-
09:14
-
07:20
-
06:39
-
05:46
-
04:54
-
02:58
-
01:20
-
01:15
-
01:05
-
00:55
-
00:28
-
00:07
Партнерский контент