Диллиан Уайт вызвался заменить Тайсона Фьюри в бою с Джошуа

Бывший претендент на чемпионский титул в супертяжёлом весе, британец Диллиан Уайт заявил, что готов выйти на замену в бою между звёздными соотечественниками — Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

Напомним, ранее Фьюри опубликовал видео в социальных сетях, где сообщил, что команда Джошуа не уложилась в срок, отведённый им на подписание контракта.

«Джошуа тренируется. Он готов сразиться с Фьюри, так что если этот бой не состоится, я сделаю шаг вперёд и подерусь с Джошуа.

Бой Фьюри и Джошуа получился бы великолепным. Я считаю, что он может состояться, однако Тайсон Фьюри оказывает большое давление, а это неразумно. Он пытается использовать социальные сети, но выглядит глупо. Большие бои требуют времени», – сказал Уайт в интервью Sky Sports.