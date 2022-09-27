Источник: претендент на один из титулов Сауля Альвареса определится 5 ноября
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Поединок за звание обязательного претендента на титул WBO во втором среднем весе (до 76,2 кг) между американцем Деметриусом Андраде (31-0, 19 KO) и британцем Заком Паркером (22-0, 16 KO) запланирован на 5 ноября, сообщает издание Bad Left Hook.
Ожидается, что бой состоится в Великобритании. Боксёры должны были встретиться в мае этого года, однако Андраде снялся с поединка из-за травмы плеча. Позже американец принял решение отказаться от титула WBO в среднем весе (до 72,6 кг), чтобы подняться в следующий дивизион.
Победитель станет обладателем временного титула и претендентом на полноценный пояс, принадлежащий бывшему лидеру рейтинга pound-for-pound и абсолютному чемпиону дивизиона мексиканцу Саулю Альваресу.
Новость по темеВ WBO определят обязательного претендента для Сауля Альвареса
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