Источник: претендент на один из титулов Сауля Альвареса определится 5 ноября

Поединок за звание обязательного претендента на титул WBO во втором среднем весе (до 76,2 кг) между американцем Деметриусом Андраде (31-0, 19 KO) и британцем Заком Паркером (22-0, 16 KO) запланирован на 5 ноября, сообщает издание Bad Left Hook.

Ожидается, что бой состоится в Великобритании. Боксёры должны были встретиться в мае этого года, однако Андраде снялся с поединка из-за травмы плеча. Позже американец принял решение отказаться от титула WBO в среднем весе (до 72,6 кг), чтобы подняться в следующий дивизион.

Победитель станет обладателем временного титула и претендентом на полноценный пояс, принадлежащий бывшему лидеру рейтинга pound-for-pound и абсолютному чемпиону дивизиона мексиканцу Саулю Альваресу.