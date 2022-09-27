Боксёр Александр Усик посетил тренировку сборной Украины по футболу

35-летний украинский боксёр Александр Усик, являющийся чемпионом в супертяжёлом весе в четырёх категориях, посетил тренировку футбольной национальной сборной Украины, сообщается на сайте местной Федерации футбола.
Знаменитый боксер оказался в Польше, навестив свою семью. Он прибыл к отелю сборной вместе с двумя сыновьями, чтобы поддержать национальную команду. Александр поздоровался с футболистами перед началом вечернего теоретического занятия, а затем поехал на тренировку. Было заметно, что интерес к такой встрече питали все стороны: футболисты высказывали Усику уважение за его уникальные достижения в боксе, в свою очередь Александр интересовался нюансами подготовки сборной к решающей игре в Лиге наций.
Напомним, что сегодня, во вторник, 27 сентября, Украина проведёт заключительный матч Лиги наций УЕФА со сборной Шотландии. В случае победы украинцы смогут выйти в Лигу А, при любом ином исходе они останутся в Лиге B.
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