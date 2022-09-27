Украинец Гвоздик отреагировал на то, что Бивол выходил на бой с Канело без флага России

Экс-чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) украинец Александр Гвоздик (17-1, 14 KO) высказался об отсутствии российской символики у Дмитрия Бивола во время его поединка с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом.



«Бивол выходил против Канело без российской символики? Да, он выходил под киргизским флагом, мне кажется. Слушайте, ну деньги всегда побеждают. Вы что, не знали, что ли (улыбается)… Почему-то!» — приводит слова Гвоздика «24 канал».



Напомним, бой Бивола и Альвареса продлился 12 раундов, по итогам которых россиянин выиграл единогласным решением судей – 115-113, защитив титул в полутяжёлой весовой категории. Для Дмитрия эта победа стала 20-й в карьере. Сауль потерпел второе поражение за карьеру при 57 победах.

Родился в Кыргызстане, начинал с ушу. Главное — о Дмитрии Биволе: