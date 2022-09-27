Сехудо: с Адесаньей произойдёт то же, что и с Альдо в бою Холлоуэем

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо высказался об ожидаемом титульном поединке в среднем весе (до 84 кг) между новозеландцем Исраэлем Адесаньей и бразильцем Алексом Перейрой, который состоится 13 ноября в Нью-Йорке (США).
«Я считаю, что Алекс справится. Есть причина, почему важно быть универсальным в смешанных единоборствах. Вы не должны быть ударником с хорошей защитой. Что происходит, когда напротив вас оказывается другой ударник, который бьёт лучше вас, а вы не можете его повалить? Это касается Перейры и Адесаньи.
То же произошло и с Жозе Альдо. Он отлично двигается и уклоняется. Но что произошло, когда он сразился с Максом Холлоуэем? Макс вынес его. Он буквально вынес Жозе Альдо. Потому что у него не было ничего, что можно было бы противопоставить», – сказал Сехудо в рамках выпуска на своём YouTube-канале.
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