Рамирес: Головкин не заслужил драться с Канело. В третьем бою он просто выживал

Экс-чемпион мира мексиканец Хильберто Рамирес высказался о третьем бое между соотечественником Саулем Альваресом и казахстанцем Геннадием Головкиным. Поединок состоялся 18 сентября в Лас-Вегасе (США).



«Я думаю, что Канело справился хорошо. Он сделал всё, что мог на ринге, но я не думаю, что Головкин заслуживает того, чтобы снова драться с Канело, потому что он сделал недостаточно для этого. Это было немного грустно для всех фанатов, потому что они ожидали боя, подобного их первым двум боям. Они ожидали чего-то вроде этого боя, но Головкин ничего не сделал.



Для меня Альварес справился хорошо. Он всё время оказывал давление и пытался выиграть каждый раунд. Это то, что надо. Головкин сделал недостаточно. Он просто пытался выжить весь бой», – приводит слова Рамиреса Fight Hype.